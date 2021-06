Bispo Renato Cardoso, durante culto na Igreja Universal. Imagem/Reprodução

O bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, Renato Cardoso, genro de Edir Macedo, pediu aos fiéis que doem à instituição o auxílio emergencial recebido pelo governo na pandemia. Em vídeo publicado no YouTube da Universal, ele alega que as contas da igreja foram afetadas pelo isolamento social e ataca governadores. As informações são da Folha de S. Paulo.

Com a pergunta “vocês preferem o auxílio emergencial ou o auxílio providencial?”, o bispo estimula a doação do benefício concedido na pandemia, que parte de R$ 150 e chega até R$ 375, dependendo da família.

No vídeo, Cardoso diz que as doações se multiplicarão da mesma forma que Jesus Cristo fez proliferar pães e peixes durante peregrinação no deserto. “Aqui, dentro desse cesto está a sua palavra. A sua palavra não mudou. O que o Senhor fez no passado, faz hoje, e multiplica para todos aqueles que confiarem em ti”, afirma, ajoelhado em frente a um cesto destinado para receber o dízimo.

“Eu quero ouvir testemunhos, meu Pai, nesta semana ainda, de pessoas que colocaram no cesto o seu pão e peixe, a sua oferta, o seu desafio de fé, e o Senhor multiplicou”, completou.

Fonte: Revista Fórum