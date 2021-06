A Estação Espacial Internacional (ISS) foi danificada após ter sido atingida por detrito espacial. O pequeno objeto acertou o braço robótico que fica na parte externa da ISS. A NASA e a Agência Espacial Canadense (CSA) identificaram o problema durante uma inspeção de rotina.

Ameaça que vem do espaço

O detrito perfurou a manta térmica e danificou uma barra do braço robótico da ISS. Um buraco com cerca de 5mm de diâmetro pode ser observado nas imagens do equipamento. “Apesar do impacto, os resultados da análise em andamento indicam que o desempenho do braço permanece inalterado”, disse em nota a CSA.

De acordo com a Agência Espacial Canadense, mais de 23 mil objetos espaciais dos mais variados tamanhos são monitorados 24 horas por dia para detectar colisões em potencial com a ISS e satélites. Por viajarem em altas velocidades orbitais, mesmo detritos pequenos podem causar prejuízos consideráveis. Eles podem até mesmo perfurar camadas de metal.

De acordo com a Agência Espacial Europeia (ESA), a quantidade de detrito espacial que envolve o nosso planeta ultrapassa 129 milhões de fragmentos. Esses objetos representam uma ameaça conhecida como Síndrome de Kessler. O termo é usado para definir uma possível colisão em cadeia desses detritos, o que poderia destruir totalmente os satélites que giram ao redor da Terra e afetar o futuro lançamento de foguetes. A ESA monitora o problema, publicando anualmente relatórios sobre o tema. Com informações de Space.com e CNN / Imagens: NASA/CSA e Shutterstock.com.

