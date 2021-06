Surbhi sofreu um ataque cardíaco no momento em que realizava um ritual tradicional com o futuro marido, Mangesh Kumar – Foto: Reprodução

A Índia é conhecida por seus casamentos arranjados e pelo machismo que trata as mulheres como mercadorias. Um exemplo, é este caso que ocorreu em Uttar Pradesh, norte da Índia.

Durante a cerimônia, a nova teve um ataque cardíaco e faleceu. Eles colocaram o corpo dela em um quarto e o noivo decidiu continuar o casamento com a irmã mais nova dela.

De acordo com agência de notícias IANS, o tio da noiva afirmou casar com o novo casal foi ‘uma decisão difícil’ para sua família. “Uma filha estava morta em um quarto e o casamento de outra filha estava sendo solenizado no outro quarto. Nunca testemunhamos emoções tão confusas”, afirmou.

“A tristeza pela morte dela e a felicidade do casamento ainda não foram assimiladas”, comentou.

O irmão da nova ainda acrescentou que eles “não sabiam o que fazer naquela situação” a ​​princípio. As duas famílias se sentaram juntas e alguém sugeriu que minha irmã mais nova, Nisha, se casasse com o noivo. As famílias discutiram o assunto e ambas concordaram”.

Uma noiva morreu durante a cerimónia de casamento em Uttar Pradesh, na Índia – Foto: Getty Images

