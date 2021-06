A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, através da Secretaria de Turismo e Empreendedorismo, realizou o lançamento do programa “Empreendedorismo Sustentável” com o espaço cultural e econômico no coliseu, localizado no espaço da instituição, no bairro do Miritizal.

A secretária de turismo e empreendedorismo Gleiciane Cruz contou sobre como surgiu a ideia de desenvolver esse espaço.

“Quando trabalhamos o nosso planejamento estratégico, tivemos a ideia de utilizar o espaço que temos aqui, na Prefeitura, para os nossos pequenos empreendedores, formais e informais, mostrarem os seus trabalhos,” disse a secretária.

O evento teve palestras, vendas de artesanatos, espaços verdes, música, dança, café da manhã, rodada de negócios e contou com a parceria do Sebrae e do Banco da Amazônia.

Jairo Negreiros que é Gerente do Sebrae pontuou sobre a parceria. “O nosso trabalho é fomentar o desenvolvimento dos pequenos negócios, e iniciativas assim são uma excelente oportunidade,” disse ele.

Soluções para captação de recursos, foi tema da palestra de Antônio Marlus, Gerente Geral do Banco da Amazônia: “Aqui podemos orientar os empreendedores sobre como fazer para iniciar seu negócio. Eles precisam de capital e nós ofertamos isso”, destacou Antônio.

Para o vice-prefeito, Henrique Afonso, o fato de vivermos na Amazônia deve ser um trunfo: “Nossas riquezas precisam ser preservadas. Mas, também precisam ser encaradas como um importante ativo econômico, pois são o nosso diferencial”. E continuou “No momento em que nossa economia sofre com a pandemia, acredito que incentivar o turismo e o empreendedorismo é fundamental para crescermos economicamente, gerando empregos e melhorando a vida das pessoas na nossa cidade”, enfatizou Henrique.

O prefeito Zequinha Lima ressaltou que iniciativas como essas estão apenas começando e que a intenção é levar a feira até os bairros em breve.

“É a partir de atividades assim, que vamos expandindo o nosso trabalho, nós temos vários empreendedores que querem uma oportunidade para expor os seus produtos e, nesse momento difícil que eles estamos vivendo da Pandemia, isso é uma forma de ajudar”, destacou o prefeito Zequinha.

E veja também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: Durante depoimento da médica à CPI, o senador Otto Alencar revelou que a médica conselheira de Bolsonaro não tem apreço pela ciência: “A senhora apostou em uma droga que podia dar certo ou não. E a ciência, por mais que a senhora tenha curso, não admite isso: querer apostar no escuro”.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.