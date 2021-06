A prefeitura de Rodrigues Alves, através das secretarias municipais de Meio Ambiente e de Obras, iniciou na segunda-feira,31/05, várias ações em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente, como a limpeza de canais, bueiros, praças e vias públicas, retirada de lixos e entulhos e campanha educativa nas ruas e bairros da cidade.

Nesta sexta-feira, 04, finalizou as ações com uma carreata que contou com a participação de todas as escolas urbanas da rede municipal, entidades e parceiros. Todas as unidades de ensino foram homenageadas, nas figuras dos seus diretores, pela relevância do trabalho que prestam na formação da consciência e educação ambiental das crianças, nossas gerações futuras.

Secretária municipal de Meio Ambiente, a professora Márcia Queiroz fez um apelo à população: “que nos ajude no objetivo de conscientizar a cada um sobre a importância da preservação do meio ambiente. Se cada um fizer a sua parte, nós teremos um ambiente limpo e saudável e, com isso, quem ganha somos todos nós’.

Presente à atividade, o prefeito Jailson Amorim ressaltou o empenho das secretarias municipais do Meio Ambiente e de Obras nos esforços conjuntos pela manutenção da limpeza e preservação dos espaços coletivos da cidade. “Agradeço aos dois secretários que se envolveram nessa ação, que se uniram e mobilizaram suas equipes para desenvolver vários trabalhos no decorrer da semana, recolhendo os entulhos, limpando os córregos e bueiros, praças e vias públicas para, assim, manter nossa cidade limpa, em atenção e respeito aos nossos cidadãos”, concluiu o prefeito.

