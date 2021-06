Durante a semana o vice prefeito Henrique Afonso recebeu uma equipe do Sest/Senat para uma conversa técnica sobre termos futuros de cooperação em referência aos serviços que são oferecidos pela instituição para motoristas.

O Sest/Senat atua na formação e na qualificação de profissionais para o mercado de trabalho, com estratégias voltadas para a valorização dos transportadores autônomos e trabalhadores do setor de transporte.

A diretora da Instituição Suzane Pires frisou sobre a importância dos cuidados que os trabalhadores precisam ter com a sua saúde.

“O cuidado com a saúde e com o bem estar dos trabalhadores do transporte e seus dependentes está na essência do SEST/SENAT,” pontou Suzane.

A instituição oferta atendimentos de saúde nas especialidades de odontologia, psicologia, nutrição e fisioterapia.

O vice-prefeito Henrique Afonso destacou a importância de trazer sempre novas oportunidades para cuidar dos trabalhadores. “Foi muito importante essa conversa que tivemos, pois são novas formas de cuidarmos dos nossos trabalhadores que atuam no setor de transporte,” relatou Henrique Afonso que estava como Prefeito em exercício.

