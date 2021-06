Mesmo depois de várias denúncias feita moradores que fazem uso da estrada que liga a BR-195 à comunidade do Gama, o prefeito de Guajará, Ordean Silva sequer mandou uma equipe verificar a situação da estrada e da ponte que está prestes a desabar

O Badejo é uma comunidade bastante importante na produção local e dezenas de famílias que residem na região, se dizem abandonas pela gestão municipal de Ordean Silva.

Segundo relatou um morador da comunidade, até mesmo os doentes que são transportados na ambulância sofrem devido a situação da estrada, sem falar no sofrimento que os produtores tem para se deslocar até a cidade.

“Ninguém aguenta mais essa situação da nossa estrada, aqui os freteiros já estão querendo parar de rodar, por conta das péssimas condições. Quando ambulância vem buscar algum morador aqui, a gente ver o verdadeiro sacrifício para chegar. O Prefeito virou as costas para a comunidade Badejo e os vereadores da cidade estão todos calados”, desabafa o morador.

A câmara de vereadores de Guajará, quase não é noticiada por questão de interesse da sociedade, ou por falar de algum vereador cobrando melhorias a uma determinada comunidade.

Recentemente uma reportagem do site Laranjeiras News, veiculou um contrato de aluguel feito pela Câmara, para ter duas caminhonetes a disposição dos vereadores, pelo custo de R$ 13 mensais. No início do ano, outra aquisição de combustível feita pela mesa diretora da casa, levantou suspeitas de muita gente. Com a Pandemia os trabalhos estavam sendo realizados de maneira remota e sem ter nenhum veículo, adquirir grande quantidade de combustível teria que ser justificado para qual finalidade o uso.

No dia 18 de maio, trouxemos uma matéria falando acerca da situação que a comunidade se encontra, tentamos contato com a secretaria de obras de Guajará, mas nunca obtivemos nenhum retorno.

Com duas caminhonetes locadas, moradores aguardam por uma visita de alguns dos representantes do povo na comunidade Badejo, pois mesmo com a estrada em péssimas condições, uma caminhonete chega lá sem problemas.

Veja abaixo Matéria Relacionada: