Na noite de ontem o prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, chegou de volta ao município após uma semana de intensa atividade na capital federal. Na manhã desta sexta-feira, mesmo sendo feriado, o prefeito saiu ainda de madrugada para acompanhar os trabalhos de recuperação de ramais.

“Aproveitamos o dia para vistoriar os trabalhos de reabertura de ramais que estão sendo desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Obras. É um grande desafio, já que nossa prefeitura não dispõe de maquinário, mas não podemos deixar de buscar as condições para garantir o acesso aoa moradores da zona rural”, comentou o prefeito.

O prefeito acompanhou as obras no ramal do km 17, enquanto o vice-prefeito, Reginaldo Martins, liderou a equipe que está trabalhando no ramal do km 13.

