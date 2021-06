Policiais militares de Plácido de Castro prenderam, na manhã desta quinta-feira, 3, um cidadão que teria ameaçado moradores e efetuado disparo de arma de fogo na residência de uma família, na periferia do município. Com ele foi apreendida uma espingarda calibre .16.

A família relatou à guarnição que acordou com batidas na porta. Um menor, morador da residência, atendeu e se deparou com um cidadão desconhecido armado com espingarda, momento em que fechou a porta e foi chamar os pais. O cidadão teria, então, efetuado o disparo na soleira da porta, se evadindo em seguida.

Durante as buscas pelo criminoso, testemunhas relataram à guarnição que o cidadão, durante a fuga, teria tentado assediar e ainda ameaçou populares que transitavam na rua. Os policiais o localizaram próximo à residência dele, e homem indicou o local onde teria guardado a arma usada no crime.

O fato foi registrado e encaminhado à delegacia do município para os devidos encaminhamentos.

