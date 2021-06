TJ/AC – Aconteceu a continuidade das palestras referentes ao Programa de Preparação para Aposentadoria. O assunto foi ‘Gerindo Fianças e Empreendedorismo’, ministrado pela consultora Ruama Demir, do Sebrae. Na oportunidade, ela fez uma breve apresentação sobre educação financeira e tirou as dúvidas dos participantes sobre o tema.

A palestra marca a terceira atividade do programa do Poder Judiciário Acreano, criado por meio da Diretoria de Gestão de Pessoas (DIPES-GEVID). No primeiro evento, foram discutidas a aposentadoria e o envelhecimento com qualidade de vida; e no segundo, os benefícios do direito previdenciário.

O Programa de Preparação para a Aposentadoria tem como objetivo acolher, orientar, refletir e discutir com o quadro pessoal sobre o processo de transição da fase de trabalho para a aposentadoria, um momento ainda desconhecido, desejado por muitos e temido por alguns. Com a atividade, o TJ do Acre deu um passo à frente na gestão humanizada.

Todas as atividade estão sendo desenvolvidas por videoconferência, por meio da Gerência de Qualidade de Vida (GEVID).

