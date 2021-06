Gastamos R$ 70 milhões para formar todos os professores e elevamos o salário que era R$ 126 para 2.400, aos policiais modernizamos a carreira e demos dignidade, disse Jorge, ao criticar o governo Gladson

O ex-governador falou sobre o que pensa e como enxerga a condução do governo de Gladson Cameli –PP, disse que nunca viu uma guerra entre governador e vice e comentou sobre as possibilidades de disputar o governo nas eleições de 2022.

“Eu tenho boa relação com Gladson mais ele é fraco, pois la em Brasília temos um presidente que toma decisão diariamente, não contra gente pequena, mas contra poderosos, diferente de quem diz que tem uma caneta azul na mão, para intimidar os mais fracos”, disse Viana.

Jorge ainda criticou o abandono de espaços públicos e disse que o povo perdeu sua identidade que tanto gostava.

“Agente anda e ouve o povo dizer, Jorge, as coisas estão tudo abandonadas, dar dó ver uma Tetame daquele jeito, nós precisamos cuidar dos que orgulha nosso estado”, criticou.

Vejo uma greve agora dos professores, lutam por um aumento, me lembro que quando assumi o governo o salário do professor era R$ 126, fizemos um convênio com a UFAC, formamos todos elevamos para 2.400 há 20 anos atrás, ” disse.

Sobre a eleição do ano que vem, Jorge Viana não disse se será ou não candidato ao governo, mas pelo tom das críticas, certamente deve ser adversário de Petecão e Gladson e ser o cabeça de chapa na disputa pelo Palácio Rio Branco em 2020.

E veja também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: Durante depoimento da médica à CPI, o senador Otto Alencar revelou que a médica conselheira de Bolsonaro não tem apreço pela ciência: “A senhora apostou em uma droga que podia dar certo ou não. E a ciência, por mais que a senhora tenha curso, não admite isso: querer apostar no escuro”.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.