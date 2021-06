A disputa por partidos no Acre revelou uma dos maiores gargalos que surgiu na esteira do fim das coligações proporcionais: Dinheiro tem muito, mas faltam nomes com musculatura para formação das chapas para deputado estadual e federal.

Para a Câmara Federal, por exemplo, cada partido pode lançar até 12 candidatos, já que são oito vagas; para a Assembleia Legislativa, cada sigla deve conseguir no máximo 36 nomes, sendo 24 vagas em disputa.

Nos dois casos, 70% das vagas são destinadas a negros, pardos e mulheres em função das cotas estabelecidas em lei. Os recursos também serão distribuídos na mesma proporção, principalmente para candidatas femininas.

Os partidos lutam desesperadamente nos bastidores para conseguir nomes de ex-deputados, ex-prefeitos e ex-vereadores que tenham ao menos mil votos para compor as chapas. As ofertas de financiamento das campanhas eleitorais são generosas. Nomes experimentados nas urnas são raros.

Com o fim das coligações proporcionais e cada partido tendo que formar a própria chapa para tentar eleger ao menos um, quem começa a ser procurado são os “ex” (s).

