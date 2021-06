O deputado federal Jesus Sérgio (PDT) cumpriu agenda esta semana em Rio Branco e ao lado da prefeita de Tarauacá, Maria Lucinéia, se reuniu com o secretário da Casa Civil do Governo do Estado, Flávio Silva; com o secretário de Planejamento, Ricardo dos Santos e com o secretário de Fazenda, Rômulo Grandidier, além do presidente da Funtac, Tom Sérgio.

Em outras agendas na capital acreana o deputado Jesus Sérgio e a prefeita Maria Lucinéia também estiveram com o superintendente do DNIT no Acre, Carlos Moraes; com o presidente do Deracre, Petrônio Antunes; com o secretário de Desenvolvimento Urbano, Luiz Felipe Aragão; com a presidente do Depasa, Waleska Bezerra e com o presidente do Iteracre, Alirio Neto.

Na Casa Civil e na Secretaria de Desenvolvimento Urbano, o deputado tratou da doação do terreno do Estado para a Prefeitura de Tarauacá construir um conjunto habitacional e também sobre a elaboração do projeto desta obra, com a finalidade de em breve iniciar a construção das casas populares.

Segue abaixo os valores

Orçamento 2020 – R$ 5.940.139,00 – Empenhado

Orçamento 2021 – R$ 18.985.425,00.

“O nosso mandato destinou duas emendas para elaboração do projeto e para a construção deste conjunto habitacional em Tarauacá e queremos começar esta obra ainda este ano. Pois, o nosso objetivo é que as famílias que foram afetadas pela enchente possam ir para uma casa segura e longe do perigo de uma nova enchente”, afirmou o parlamentar.

No Deracre, Jesus Sérgio tratou sobre a pavimentação de ruas de Tarauacá, uma vez que destinou R$ 13 milhões para o Governo do Acre pavimentar as ruas da cidade, e durante a reunião com o presidente do órgão recebeu a notícia que o projeto já está pronto e que em breve ocorrerá a licitação para dar início às obras.

No DNIT, Jesus Sérgio falou sobre as melhorias da BR-364 e BR-317. “Precisamos que as rodovias do Acre estejam em boas condições de trafegabilidade para escoar a produção e para o acesso aos nossos municípios”, disse o deputado

Já no Depasa, o deputado Jesus Sérgio e a prefeita de Tarauacá falaram sobre a expansão da rede de água no município. Além disso, trataram ainda sobre a perfuração de poços artesianos para abastecer diversas comunidades de Tarauacá.

“A nossa luta é para acabar com o problema de falta d’água em Tarauacá, sabemos o quanto a população é prejudicada quando há problemas na rede de abastecimento”, falou o deputado.

E, no Iteracre, Maria Lucinéia assinou o termo de cooperação técnica para regularização fundiária de diversas propriedades no município.

A regularização destes imóveis vai ocorrer graças a uma emenda parlamentar de autoria do mandato do deputado federal Jesus Sérgio no valor de R$ 250 mil.

