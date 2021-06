Ac24 Horas – Wivile Ferreira, de 22 anos, morreu no Pronto-Socorro de Rio Branco ao ser atingido por dois tiros enquanto tentava assaltar moradores da rua 16 de outubro, no bairro Quinze, no Segundo Distrito de Rio Branco, na manhã desta sexta-feira, 4.

Segundo informações da polícia, uma das vítimas estava saindo de casa em sua motocicleta, quando Wivile se aproximou a pé e em posse de uma escopeta calibre 28, anunciou o assalto.

O criminoso subtraiu a aliança, a carteira e tentou levar a moto da vítima que não funcionou. Não satisfeito, o bandido efetuou um tiro que atingiu de raspão no abdômen do motociclista. Após a ação, o criminoso correu cerca de 500 metros, visualizou José Augusto saindo de casa, com o seu carro modelo Cross Fox, de cor vermelha, colocou a escopeta na cabeça da vítima e tentou roubar o seu carro.

Um policial que estava passando na rua, ao perceber a situação de roubo, reagiu neutralizando a ação do bandido que foi ferido com um tiro no peito e outro na virilha. Durante os disparos, José Augusto também foi atingido com um projétil na barriga.

Populares acionaram duas ambulâncias de suporte avançado do serviço de atendimento móvel de urgência (SAMU) e os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos às vítimas e ao assaltante.

Eles foram encaminhados ao Pronto-Socorro da capital. Segundo o médico do SAMU, o estado de saúde de José Augusto é estável. Já o bandido Wivile deu entrada ao hospital estado de saúde greve e após 30 minutos não resistiu aos ferimentos e morreu.

Policiais Militares do 2° Batalhão estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos do Perito em criminalística e apreenderam a arma de fogo do criminoso. O caso será investigado pela Polícia Civil.

