Com o objetivo de conscientizar a população cruzeirense da importância do reflorestamento e da manutenção da riqueza do solo, a prefeitura de Cruzeiro do Sul, através da Secretaria de Meio Ambiente em parceria com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, SEMA, realizou nesta quarta-feira, a primeira distribuição de muda de plantas frutíferas e florestais de Cruzeiro do Sul, através de Drive-Thru, localizado na Avenida Mâncio Lima.

De acordo com as informações da Secretaria Municipal de Meio Ambiente serão mais de 1300 muda de plantas que irão de abacaxi a mulateiros passando por ipês amarelo, rosa e branco. Bem como, mudas de cupuaçu e açaí. A procura por parte da sociedade cruzeirense superou todas as expectativas quanto ao quantitativo de mudas distribuídas. Essa é uma ação que faz parte das diversas atividades da Semana do Meio Ambiente.

A Coordenadora da Secretaria de Estado de Meio Ambiente Dije Praxedes enalteceu a parceria entre estado e município no desenvolvimento de políticas públicas voltadas para a preservação e conservação do meio ambiente.

“Nós da Sema estamos caminhando lado a lado com o governo municipal no objeto de termos políticas públicas ambientais que venham trazer preservação e desenvolvimento social para nossa sociedade. Esse drive-thru que possibilita doarmos mudas visa mantermos o equilíbrio florestal que tanto almejamos.”, disse a coordenadora.

O secretário municipal de Meio Ambiente ygoor Neves disse que além do interessado levar a muda da planta ainda recebe todas as informações de cuidados dessa planta.

“Essa atividade faz parte do nosso cronograma de ações da Semana do Meio Ambiente. Procuramos inovar com a distribuição de plantas que, graças a Deus esta sendo um sucesso. Aqui além de distribuirmos as plantas frutíferas e florestais ainda estamos informando as pessoas como plantar e cuidar dessa planta. Nosso objetivo é mantermos nosso ambiente saudável, bem como mostrarmos a nossa população que é possível geramos renda e desenvolvimento mantendo nosso meio ambiente sem deterioração.”, enfatizou o secretário.

