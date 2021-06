A Secretaria Municipal de Saúde de Porto Walter já garantiu atendimentos itinerante de saúde a 1.072 pessoas em 25 localidades do Alto e Baixo Juruá, e dos rios Ouro Preto, Juruá Mirim, Natal, Grajaú e Rio das Minas.

Os atendimentos itinerantes que incluem consultas médicas, odontológicos e de enfermagem, além da medicação, são ofertados agora no Juruá Mirim, no limite com o município de Cruzeiro do Sul.

A secretária de Saúde de Porto Walter, Ana Flávia Melo, destaca que o compromisso com a população motiva a equipe que não parou de atender de forma itinerante nas localidades mesmo na pandemia de coronavírus. “Agradeço o esforço dos profissionais para atender a população, e mesmo na pandemia, não paramos. Nosso compromisso é proporcionar aos moradores das localidades mais distantes, oportunidade de uma consulta com médico, dentista e demais serviços, perto de casa”, explica.

O prefeito Cézar Andrade, que é técnico em enfermagem e ex-secretário municipal de Saúde, destaca que as ações estão diretamente relacionadas ao seu Plano de Governo. “Nossa estratégia sempre será o fortalecimento das ações de saúde. Sei o quanto a população precisa e agradece por esses atendimentos”, enfatiza.

E veja também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: A Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia ouve a médica Luana Araújo, que havia sido indicada pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, para chefiar a Secretaria Extraordinária de Enfrentamento da Covid-19, mas a nomeação não foi efetivada pelo governo. O requerimento para o depoimento é do senador Humberto Costa (PT-PE).

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.