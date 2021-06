Homem fica em estado grave após levar pauladas e bater com cabeça na rua durante bebedeira no AC – Foto: Duaine Rodrigues

Um homem identificado como Francisco Pinto de Castro, de 37 anos, ficou em estado grave após ser agredido com pedaço de madeira nessa quarta-feira (2), na Estrada do Calafate, bairro do Portal da Amazônia, em Rio Branco.