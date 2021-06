O deputado estadual Nicolau Júnior (Progressistas), presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), falou hoje da necessidade de reforço no atendimento de saúde no interior do estado.

Nicolau enfatizou que é preciso um olhar mais atencioso por parte da saúde ao interior do estado. Pedimos quando acontecer algo mais grave, entre com contato com a gente que é parlamentar da região para tentar resolver o mais rápido possível. Falamos com a doutora Paula Marino, que prontamente resolveu a situação de Marechal.

“Vamos dar atenção na área de saúde para o interior. A gente sabe que há problemas, como a pista de pouso, mas tem muita coisa para melhorar. Esses municípios mais isolados precisam dessa atenção mais próxima. A minha opinião é que o governo poderia indicar uma pessoa para auxiliar no encaminhamento das necessidades de cada local do interior”, explica Nicolau.

