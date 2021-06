Alysson Bestene está sendo o favorito para vice de Cameli – Imagem/Reprodução

O acordo do secretário de saúde, Alysson Bestene, para deixar o PP e entrar no PSL, é uma mexida nas pedras políticas da sucessão estadual que tem a benção do governador Gladson Cameli e consolida de vez o que o próprio governador tem dito, que o seu vice será o Alysson, por ser da sua extrema confiança e que não colocará o assunto em discussão com os aliados.

O Blog do crica tem informações seguras de que a questão do vice está decidida na chapa do governador para a reeleição: Alysson de vice filiado ao PSL.

Conversei ontem com o Alysson, e este me confirmou que, este deve ser mesmo o cenário para a eleição do próximo ano e que, as conversas com o governador Gladson são neste sentido.

O que move a escolha é o temor do governador, se eleito, ter um vice não escolhido por ele, e que lhe dê os mesmos problemas que o vice Rocha está lhe dando.

