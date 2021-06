Alysson Bestene está sendo o favorito para vice de Cameli. Imagem/Reprodução

O ACORDO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE, Alysson Bestene, para deixar o PP e entrar no PSL, é uma mexida nas pedras políticas da sucessão estadual que tem a benção do governador Gladson Cameli e consolida de vez o que o próprio governador tem dito, que o seu vice será o Alysson, por ser da sua extrema confiança e que não colocará o assunto em discussão com os aliados.

O BLOG DO CRICA tem informações seguras de que a questão do vice está decidida na chapa do governador para a reeleição: Alysson de vice filiado ao PSL.

Conversei ontem com o Alysson, e este me confirmou que, este deve ser mesmo o cenário para a eleição do próximo ano e que, as conversas com o governador Gladson são neste sentido. O que move a escolha é o temor do governador, se eleito, ter um vice não escolhido por ele, e que lhe dê os mesmos problemas que o vice Rocha está lhe dando.

PERDEU, MAJOR!

O GOVERNADOR Gladson Cameli matou na unha o rebelado vice-governador Rocha. O deixou zerado de cargos no governo, e foi a peça principal para tirar o PSL do seu comando no estado. Nesta briga, perdeu Major!

REELEIÇÃO COMPLICADA

A PERDA DO PSL e seu milionário Fundo Eleitoral, não atingiu apenas o vice-governador Rocha, mas, também em cheio, a deputada federal Mara Rocha (PSDB), que está indo para o PL, onde terá dificuldade para formar uma chapa para a sua reeleição. Quem vai querer ir para uma chapa, que tem a deputada federal mais votada?

SINUCA DE BICO

VAMOS reconhecer o mérito: o Gladson conseguiu melar ou pelo menos complicar, o futuro político dos irmãos Rocha. A briga com o Gladson foi fatal ao grupo do vice.

FORA DO BARCO

E, PARA complicar mais o caminho da reeleição da deputada federal Mara Rocha pelo PL, o grupo da ex-deputada federal Antônia Lúcia, vai deixar o PL e ingressar no REPUBLICANOS. O sistema político é bruto.

AS ÁGUAS VÃO ROLAR

O VICE-GOVERNADOR Rocha disse ontem ao BLOG que há muita água a rolar nesta questão da suposta perda do PSL para o grupo do Gladson, e que não considera o partido perdido. “Estão oferecendo tudo para ter o PSL. Não estou com pressa, na hora certa vou me reunir com a direção nacional. O PSL não está perdido,” destacou.

ELEIÇÃO É NO PRÓXIMO ANO

O VICE-GOVERNADOR Major Rocha não se considera derrotado pelo governador Gladson. “Com o que tenho em mãos; não sei nem se, ele chegará ao fim do governo”, adverte.

OUTRO LADO DA MOEDA

O VICE-GOVERNADOR major Rocha diz discordar da tese de que a deputada federal Mara Rocha terá dificuldade, para montar uma chapa no PL para a Câmara Federal, considera até mais fácil por ter sido a mais votada.

