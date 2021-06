Um novo estudo aponta que as mudanças climáticas podem estar alterando o eixo de rotação da Terra. De acordo com os cientistas, o derretimento das geladeiras ao redor do mundo teve um papel fundamental para que o fenômeno se acentuasse nos últimos 30 anos. A pesquisa foi publicada na revista Geophysical Research Letters.

Derretimento das geleiras

Os polos norte e sul da Terra não são pontos estáticos e imutáveis. O eixo sobre o qual o nosso planeta gira está sempre se movendo devido a processos que os cientistas ainda não entendem completamente. Mas sabe-se que a forma como a água é distribuída na superfície terrestre é um fator que impulsiona esse fenômeno, conhecido como deriva polar.

Segundo os cientistas, o derretimento das geleiras é crucial nesse processo. Isso porque há uma redistribuição do peso do globo quando grandes quantidades de gelo derretem, o que contribui para o deslocamento do eixo terrestre. O fenômeno é normal, mas o estudo aponta que ele teria se intensificado a partir de 1990, devido à ação humana.

Os cientistas defendem que mudanças climáticas provocadas pelos humanos contribuíram para que as geleiras derretessem com maior intensidade nas últimas três décadas. De acordo com o estudo, entre 1995 e 2020, a velocidade média da deriva dos polos para o leste foi cerca de 17 vezes mais rápida do que entre 1981 e 1995.

“O declínio acelerado [na água armazenada na terra] resultante do derretimento do gelo glacial é a principal causa da rápida deriva polar após a década de 1990”, concluiu a equipe, liderada por Shanshan Deng, do Instituto de Ciências Geográficas e Pesquisa de Recursos Naturais da Academia Chinesa de Ciências. Com informações de The Guardian, CNN e BBC / Imagens: Shutterstock.com.

E veja no Plantão 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: Momento do sepultamento do Dr. Andrade Santana de 32 anos, na Bahia, onde familiares e amigos se fazem presente para prestar a última homenagem ao profissional, colegas da mesma unidade de saúde onde Dr. Andrade trabalhava, estenderam uma faixa de luto pelo falecimento do médico acreano.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.