Petecão e Jéssica Sales durante agenda em Plácido de Castro – Imagens/Assecom

Jéssica Sales vem se mostrando descontente com a forma como o MDB retornou para base do governo Gladson Cameli – PP, onde confessou para aliados chateada com tratamento que o grupo de sua família vem recebendo do governo.

Em um café da manhã realizado a 15 dias na residência Sales em Cruzeiro do Sul, o govenador teria selado a paz com a família e um acordo para pacificar o partido nesse retorno ao governo teria sido firmado, mas nada de concreto teria saído do que foi combinado.

Petecão não nega de ninguém seu plano de disputar o governo do estado em 2022, para isso corre o Acre em busca de alianças e trás para seu campo de apoio dezenas de lideranças desgostosas com o Palácio Rio Branco e tenta fazer da famílias Sales o ponto de apoio no Juruá.

No início do mês de maio, Jéssica e Petecão fizeram uma agenda nos 5 municípios do Juruá, movimentaram os bastidores da política local e deixaram suspense sobre uma possível aliança de ambos nas eleições de 2022.

Em Acrelândia, os dois visitaram o prefeito Olavinho Francelino – MDB e prestaram conta de suas ações e emendas liberadas para melhorar alguns setores no município.

Já em Plácido de Castro, cidade administrada pelo prefeito Camilo Silva – PSD, ambos visitaram obras e colocaram os mandatos a disposição do gestor, além de detalhar as emendas que destinaram ao município.

Nos grupos de whatsapp sobre política, as imagens dos dois juntos nas agendas movimentaram os comentários e muitas pessoas levantaram a possibilidade de ser real aliança de Petecão e Jessica Sales nas eleições de 2022. O jogo começa a ser jogado e muita água ainda vai passar por baixo da ponte.

Primeira agenda, em Acrelândia – Imagem/Assecom

Visita a uma obra com o prefeito Camilo Silva: Plácido de Castro – Imagem/ Assecom

E veja também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: A Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia ouve a médica Luana Araújo, que havia sido indicada pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, para chefiar a Secretaria Extraordinária de Enfrentamento da Covid-19, mas a nomeação não foi efetivada pelo governo. O requerimento para o depoimento é do senador Humberto Costa (PT-PE).

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.