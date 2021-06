Camilo Silva Garantiu uma grande conquista para os trabalhadores em Educação – Imagem: Reprodução

Informativo Plácido – Em sessão extraordinária realizada na Câmara de Vereadores de Plácido de Castro, na noite desta terça-feira, 1, os parlamentares aprovaram o Projeto de Lei de autoria do Prefeito Camilo Silva (PSD), visando adequar o salário base dos profissionais do magistério ao Piso Nacional dos Professores de Educação Básica.

O Projeto de Lei, que tramitou no Poder Legislativo, e sob apreciação dos Vereadores Municipais, representa uma importante medida de valorização dos profissionais da Educação do Município.

A aprovação da Lei possibilitará um acréscimo no valor da hora/aula pago aos professores da rede municipal. O Projeto de Lei já foi sancionada pelo prefeito.

O prefeito Camilo Silva também vai garantir que seja feito justiça aos servidores de apoio do município. Atualmente essa classe de trabalhadores recebem menos de um salário mínimo, mas com a nova tabela salarial aprovada, visa garantir provento de forma digna aos que contribuem pelo município.

Segundo a secretária de Educação, Francinilda de Souza Marques, o piso salarial dos professores no município estava defasado desde 2015. “Desde 2015 estamos recebendo R$ 1.460, o que representa uma defasagem de mais de quatrocentos reais. Em relação aos servidores de apoio, eles recebem na carteira menos que o mínimo. Então, mensalmente precisamos fazer uma complementação”, destaca!

De acordo com Camilo Silva, “a medida busca valorizar o trabalho dos mestres placidianos, que ao longo dos anos, demonstraram estar amplamente empenhados na contínua melhoria dos índices educacionais”.

A conquista se deve ao grande empenho dos professores e a diversos fatores, implantados na rede municipal de educação, como o fato de capacitação assíduas com os educadores, além da implantação de uma coordenação por escola, o que intensifica a melhora no trabalho pedagógico no ambiente escola.

Concurso Público Simplificado

Camilo Silva diz que ainda neste mês de junho, deverá sair um edital para contratação de professores temporários para suprir a demanda da educação municipal.

Nilda Marques, juntamente com Camilo Silva, firmam o que foi pautado em campanha, que a educação municipal teria finalmente atenção e reconhecimento, o funcionário da educação teria valorização, e com os projetos montados pelo esforço da Secretaria, Prefeitura e Câmara Municipal, deixou de ser promessa e se tornou realidade.

Finaliza dizendo que toda a equipe da educação, está a disposição de todos os servidores, como também da população geral do município, e que não medirá esforços para dar valor ao trabalhador do âmbito educacional, e continuar lutando para que se consiga fazer uma educação cada vez melhor em Plácido de Castro.