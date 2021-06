Um homem de 59 anos foi preso nessa terça-feira (1) pela Polícia Civil em uma comunidade rural no Rio Paraná dos Mouras, zona rural de Rodrigues Alves, interior do Acre, por suspeita de estuprar a filha quando ela tinha 12 anos. O crime ocorreu em 2016 e atualmente a vítima está com 17 anos.

Conforme o delegado responsável pelo caso, José Obetaneo dos Santos, a prisão ocorreu por força de um mandado de prisão preventiva contra o suspeito por estupro de vulnerável. Antes disso, ele estava respondendo ao processo em liberdade.

A menina de 12 anos chegou a ficar grávida do pai. De acordo com o delegado, o bebê morreu antes de completar um ano de vida.

O crime foi denunciado na época à polícia por familiares e moradores da comunidade. O homem nega que tenha praticado o estupro contra a filha, no entanto, segundo o delegado, a menina passou por todos os exames, na época, que comprovaram o crime.

Para o cumprimento do mandado de prisão, foram dois dias de viagem até a casa do homem. “Agora ele foi capturado e encaminhado ao presídio de Manoel Neri, em Cruzeiro do Sul”, disse o delegado. Com informações do G1 Acre.

