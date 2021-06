O ex-prefeito de Rodrigues Alves, Dêda Amorim, esteve reunido nesta quarta-feira (02) com a presidente do Departamento Estadual de Água e Saneamento do Acre (Depasa), Waleska Dessotti.

Na oportunidade, ambos dialogaram sobre as ações que vem sendo realizadas pelo Depasa e sobretudo a seriedade com que a atual presidente vem realizando os trabalhos.

De acordo com o ex-prefeito, pode-se notar que durante o período em que Waleska está há frente do Depasa o abastecimento e o funcionamento do setor tem mudado para melhor.

Dêda enfatizou que esta foi uma decisão certeira do governador Gladson Cameli, haja vista que os que ocuparam a pasta anteriormente só trouxeram problemas. E completou parabenizando a atual presidente pela competência.

“Eu primeiramente gostaria de agradecer a nossa parceira Waleska pela receptividade a mim, uma mulher que mostrou sua capacidade para melhorar consideravelmente o Depasa do nosso estado, onde sabemos que é tão importante como as demais secretarias, e parabenizar a presidente pelo desenvolvimento positivo dos trabalhos”, concluiu Dêda.

