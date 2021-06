Na manhã desta quarta-feira, 02, a prefeitura de Cruzeiro do Sul celebrou convênio com o estado, através do Departamento Estadual de Trânsito (Detran). A assinatura do convênio aconteceu no gabinete do prefeito Zequinha Lima e contou com a presença da Presidente do Detran, Taynara Martins.

Para o prefeito Zequinha Lima, a parceria com o estado é fundamental: “Entre nós e o governo do estado não existe competição, apenas união. Estamos juntos o tempo inteiro e seremos parceiros em todos os momentos”. E seguiu: “Esse convênio com o Detran é fundamental. Através dele poderemos investir mais na estrutura para nossos condutores e na educação e qualificação deles. E isso, pode salvar vidas”, pontuou Zequinha.

Para o Secretário Municipal de Transportes, Francisco Fábio, a união entre estado e município é importante para o trabalho: “O que realmente importa para nós, é que o nosso trabalho possa trazer mais tranquilidade no trânsito. Todos os dias procuramos educar e reduzir acidentes”. E continuou: ” Essa ajuda que vem do governo é muito importante, é uma parceria que nos possibilita ter uma melhor estrutura para desenvolver nosso trabalho”, disse o secretário.

O Diretor Financeiro do Detran no Acre, Manoel Gerônimo, que também esteve no ato de assinatura do convênio, esclareceu algumas dúvidas: O Detran arrecada através de multas e taxas. E esse dinheiro tem que voltar para a população. Essa contrapartida para a sociedade, vem através de convênios como esse, que geram benefícios para os municípios.

A presidente do Detran, Taynara Martins, agradeceu a parceria e falou do convênio: “Eu queira agradecer o prefeito Zequinha Lima pela parceria de sempre. Essa parceria vai ajudar os condutores e pode salvar vidas. Eu gosto sempre de lembrar que o cidadão paga, e que isso retorna para ele em segurança, benefícios e serviços para nosso trânsito”, explicou Taynara.

O convênio entre prefeitura e Detran deve proporcionar ao município uma melhoria na sinalização das vias. O recurso estadual também será investido em educação no trânsito.

