Dois homens foram presos em flagrante com drogas nessa terça-feira (1) no Bairro Eldorado, no município de Brasileia, interior do Acre. A ação é resultado da parte da Operação Narco Brasil, deflagrada nessa terça em todo país, contra o tráfico de entorpecentes.

Conforme o delegado responsável pela prisão, Ricardo Castro, o flagrante foi possível após trabalho investigativo da equipe da Polícia Civil da cidade. Os dois homens estavam em uma casa quando foram abordados pela polícia e a droga foi achada dentro de uma bolsa.

Foram apreendidos cerca de nove quilos de cocaína. Segundo o delegado, ainda não se sabe a origem do entorpecente, mas foi levantado que o material seria transportado para a capital acreana.

Ao menos um dos presos já tinha passagem pela polícia pelo mesmo crime de tráfico de drogas. Os dois foram levados para a delegacia da cidade para serem ouvidos e em seguida ficam à disposição da Justiça.

Ainda de acordo com Castro, a operação segue por todo o mês de junho com atuação de todas as forças de segurança do país. Com informações do G1 Acre.

