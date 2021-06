Marie McCreadie era uma adolescente normal que vivia na Inglaterra no início dos anos 1970. Mas sua vida mudou completamente de uma hora para outra. Aos 13 anos, ela simplesmente perdeu a capacidade de falar.

Perda misteriosa da voz

Mesmo após ter sido submetida a diversos exames, os médicos não conseguiam encontrar o motivo pelo qual Marie havia perdido a voz. Algumas pessoas acreditavam até que ela tivesse deixado de falar de propósito. Nessa época, a adolescente chegou a ser diagnosticada com “mutismo histérico”, condição psicológica caracterizada por um silêncio relacionado a uma ansiedade extrema ou a um trauma.

Na escola católica onde estudava, a adolescente foi até mesmo chamada de bruxa. Frustrada com a perda de voz, Marie chegou a tentar o suicídio. Depois disso, ela acabou internada em uma clínica psiquiátrica, de onde fugiu.

Com o passar do tempo, Marie aprendeu a se comunicar na linguagem dos sinais e se adaptou a sua condição. Tudo mudou novamente, quando ela passou mal no trabalho, aos 25 anos. Após tossir sangue, a jovem foi levada a um hospital, onde os médicos retiraram um caroço de sua garganta.

“Quando limparam (o caroço), viram que era uma moeda, de 3 centavos de dólar australiano. Uma moeda que saiu de circulação em meados dos anos 1960. Não faço ideia de como ela chegou ali. Foi um choque”, afirmou Marie. Ou seja, durante 12 anos ela não conseguiu falar porque estava com uma moeda presa nas cordas vocais. Com informações de BBC / Imagens: Istock.com, Arquivo pessoal/Reprodução e Museums Victoria/Reprodução.

