Em solenidade concorrida, realizada na manhã desta sexta-feira, 28, no Palácio Rio Branco, o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, e o governador do Estado, Gladson Cameli, assinaram o termo de reversão do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto (Saerb) do Estado para o Município.

O processo de reversão do sistema de abastecimento de água e tratamento de esgoto para o âmbito do Município teve início logo após a posse da atual gestão municipal, em janeiro deste ano, quando o prefeito e o governador se reuniram e constituíram uma comissão para tratar do assunto.

Segundo a vereadora Michelle Melo – PDT, não só ela como os demais pares, estão preocupados com essa reversão logo no início da gestão e levanta suspeição sobre a capacidade da prefeitura, em dar conta do recado.

“Tenho uma preocupação muito grande, assim como a maioria dos vereadores, sobre essa reversão do sistema de água e esgoto de Rio Branco. Precisamos analisar minuciosamente os estudos de viabilidade. Sei que o desejo do prefeito Tião Bocalom é de resolver esse problema para a cidade, mas somente desejo não é suficiente, é necessário planejamento, ser exequível, garantir que não teremos um caos ainda maior, prejudicando a nossa gente. Além disso tudo, precisamos ver como ficará a situação dos servidores envolvidos, para que não saiam prejudicados com essas mudanças”, disse.

Segundo Michelle, a mesma vem dialogando com a sociedade e assim realizar uma tribuna popular, para terem segurança acerca da aprovação do projeto na câmara municipal.

“Venho conversando com o poder público, hoje estamos realizando uma tribuna popular com a participação da equipe do Saerb, e estamos dando o primeiro passo para analisar esse projeto e poder tomar a melhor decisão em prol da população”, Finalizou.

