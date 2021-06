Na manhã desta terça-feira, 01, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, lançou a campanha da “Semana do Meio Ambiente”. As ações desenvolvidas na campanha serão realizadas até o próximo dia 05, sábado, numa parceria com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, IMAC, IBAMA, e diversas outras instituições.

Uma das principais ações da Secretária Municipal de Meio Ambiente é o combate aos focos de queimadas, que se intensificam com a chegada do verão. E com a Semana do Meio Ambiente, a prefeitura espera difundir atividades educativas, para que a população possa se conscientizar da importância de ajudar na preservação e no cuidado com as questões ambientais.

O secretário de Meio Ambiente, Ygoor Neves, destacou a importância da Semana de Meio Ambiente e a parceria com instituições e com a sociedade: “Estamos iniciando nossa Semana do Meio Ambiente em parceria com diversos outros órgãos e com nossa brigada de combate a incêndio. Contudo, nossa principal parceria será com a sociedade, que vai precisar – especialmente no verão – cuidar de suas casas e evitar as queimadas”. E seguiu: “Nós estamos trabalhando muito. Eu acredito que juntos podemos ter um ambiente mais saudável e limpo, capaz de proporcionar mais qualidade de vida para todos na nossa cidade”, disse o secretário.

O prefeito em exercício, Henrique Afonso, afirmou que o desenvolvimento sustentável, com respeito ao meio ambiente, pode ser fundamental para o município, inclusive na geração de renda.

“Moramos no coração verde do planeta, precisamos respeitar nosso meio ambiente e pensarmos no desenvolvimento da nossa cidade. Nossa saída é usar nossas riquezas naturais de forma sustentável. Preservando, mas também gerando empregos e aquecendo a economia”. E continuou: “A população deve ser nossa principal parceira na manutenção dessa ideia de unir o desenvolvimento ecológico sustentável, com educação ambiental”, disse Afonso.

E veja também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: Durante depoimento da médica à CPI, o senador Otto Alencar revelou que a médica conselheira de Bolsonaro não tem apreço pela ciência: “A senhora apostou em uma droga que podia dar certo ou não. E a ciência, por mais que a senhora tenha curso, não admite isso: querer apostar no escuro”.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.