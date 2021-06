Edvaldo Magalhães (PCdoB), durante atuação na ALEAC. Imagem/ALEAC

Durante a sessão desta terça-feira, o parlamentar relatou a dificuldade que os prefeitos e o próprio governo estão tendo, para garantir a contratação de médicos para os municípios mais distantes dos grandes centros. Edvaldo disse que cidades como Marechal Thaumaturgo e outras mais distantes, sofrem a falta de profissionais e que o estado tem nas mãos a chance de minimizar o problema.

“O que está acontecendo em Marechal é grave, uma moça jovem chegou com problemas graves no hospital da cidade, morreu com complicações do parto e não tinha um médico para atender; nem ela nem quem por ventura precisasse de atendimento. A informação repassada pelo gestor da unidade hospitalar relatou as dificuldades e confirma ausência de médicos na cidade por até 15 em cada mês”, disse Edvaldo.

O Parlamentar lembrou da lei aprovada dia 18 de maio, que dispõe sobre a contratação de médicos formados no exterior, cobrando imediata sanção do governador Gladson Cameli – PP.

“O governador vem protelando e ainda não sancionou a lei aprovada nesta casa, que inclusive foi por unanimidade dos pares aqui e que poderia ser uma rápida para esse caos que é a falta de médicos no estado. Se ele o governador sancionar a lei, vai fazer fila de médicos querendo trabalhar no Acre”, finalizou Edvaldo.

O Projeto de lei aprovados foi o de autoria do deputado Edvaldo Magalhães (PC do B), que permite a contratação de médicos brasileiros formados no exterior, e que tenham atuado no Programa Mais Médicos ou que atuem no Médicos Pelo Brasil. O govenador Gladson Cameli prometeu que iria sancionar o PL, inclusive diante de representantes dos profissionais, que somam quase 400 esperando por uma oportunidade de poder trabalhar nas dezenas de unidades básicas e hospitalares do estado.