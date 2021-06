Pela primeira vez os deputados federais e estaduais vão disputar a reeleição sem coligações proporcionais. Todos os partidos terão que construir suas próprias chapas. Se por um lado, diminui as siglas de aluguel, por outro os que estão em seus mandatos ficam no prejuízo.

Tomando como exemplo deputados federais do Acre, a maioria se elegeu em 2018 dentro da regra de coligações que foi sepultada pela nova legislação. Cada deputado federal terá que construir a própria chapa.

O mesmo ocorre com os parlamentares estaduais. Alguns partidos também não aceitam quem tem mandato em seus quadros, agravando a situação.

Como o distritão não emplacou no Senado, a Câmara Federal ainda tenta uma medida mais suave para convencer os senadores: a criação dos sistema de federações em que as coligações são formadas, mas não se dissolvem depois da eleição.

As federações consolidam o viés ideológico, já que os mandatos pertencem ao agrupamento partidário e não aos partidos. Os dirigentes também teriam que renunciar aos seus cargos para uma direção federativa. Esse é o principal gargalo.

