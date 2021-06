Limpe os ouvidos, tenha paciência e marque na sua agenda, às 18 hrs, de sexta-feira (04), temos a primeira semifinal do concurso de calouros, denominado “A voz de Plácido de Castro”. Um evento em prol da cultural e descobertas de talentos musical promovido pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, chega a mais uma etapa do I Show de Calouros a Voz de Plácido.

Ao todo são quinze semifinalistas, sendo que: Damilly Neri, Aline Santos, Emylla Rillary, Jeniffer Vitória, Luciana Santos, Samarah Soares, Sthefany de Souza, Vanessa Kastro representam a cidade de Plácido de Castro. Além de as vozes que representam o distrito de Campinas: Eulandia Araújo, Mary Rocha, Rawan David, Tatiane Galeti, Thasla Camilo, Railton Arantes e Nathalya Rodrigues.

A semifinal será realizada no distrito de Vila Campinas, com transmissão via internet pela página do Facebook da prefeitura Municipal de Plácido de Castro.

“Nossa semifinal será em Campinas, pois nunca Campinas foi reconhecida e tratada de igual para igual com Plácido nas gestões anteriores. Quando assumimos a pasta, o prefeito Camilo da Silva nos pediu que Campinas fosse reconhecida e valorizada”, declarou.

A organização do evento vai seguir todos os protocolos e medidas sanitárias indicadas pela Secretaria Municipal de Saúde, para prevenir e evitar o contágio da covid-19.

Dos 15 que subirão ao palco, sete serão eliminados da competição e os demais cantarão na grande final, no dia 11 de junho, informou o secretário Maico Holanda.

Ao assumimos a Secretaria Municipal de Cultura do município de Plácido de Castro, encontramos uma secretária sucateada, sem um espaço próprio, sem material permanente, sem vida no município. ” Mas graças a Deus e ao prefeito Camilo que montou e nos deu autonomia de montamos uma equipe altamente competente e com profissional de excelência. Reestruturamos a secretaria, montamos nosso plano de ação, com inúmeros projetos: oficinas culturais de violão, teatro e capoeira, oficinas estas que hoje atendem mais de 30 crianças e jovens. Heranças Plácidiana que visa contar de forma lúdica a história de Plácido de Castro. A criação dos pontos de cultura, que hoje abrangem vila Campinas e muito em breve montaremos outros dois no triunfo e T da Enco”, conta o secretário.

O I Show de Calouros “A Voz de Plácido”, foi pensado e escrito em meio a pandemia que assolava o Acre, o Brasil e o mundo. “Tivemos que esperar a liberação para faixa amarela para então darmos início às lives. As inscrições foram virtuais e para nossa grande surpresa foram mais de 20 inscritos. Dividimos em grupos: Plácido com representantes de Plácido e Campinas com representantes de Campinas. Já visando evitar aglomeração de pessoas no local, ressaltando ainda que para adentrar ao local do evento o calouro e os convidados tem que ter sua temperatura verificada, está usando máscara e álcool em gel. Pois seguimos todos os protocolos de segurança e prevenção contra o contágio da covid-19”, destaca Holanda.

Nas redes sociais, o evento teve mais de 500 visualizações simultânea e mais de 4 mil comentários, a na primeira etapa. Na segunda etapa, estouro de sucesso, foram mais de 800 visualizações simultânea e mais de 7 mil comentários.

O prêmio será um troféu para os 8 finalistas e R$ 1.100 pro próximo lugar; R$ 500 segundo lugar ; R$ 400 terceiro lugar .

Patrocinadores: Doutora Michelle, Pousada da Floresta, Coelho Gastro bar, Distribuidora Abunã e Câmara Municipal.

