Na manhã dessa segunda-feira, 31, a prefeitura de Cruzeiro do Sul, através da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (SEMTRANS), comemorou o sucesso da campanha Maio Amarelo, que disseminou educação no trânsito durante todo mês de maio.

O vice-prefeito do município, Henrique Afonso, esteve presente ao encontro: “Quero cumprimentar todos e todas pelo excelente trabalho que foi feito durante esse mês de maio. Essa campanha só é possível, graças a união entre prefeitura e governo do estado – através do Detran – e podem ter certeza que, esse trabalho, vai continuar durante todo ano”. E seguiu “Todas as políticas públicas que existem para proteger vidas devem merecer atenção especial do poder público”, concluiu o vice-prefeito de Cruzeiro do Sul.

O secretário municipal de trânsito, Francisco Fábio, aproveitou para agradecer os profissionais pelo trabalho durante a campanha: “Estou muito orgulhoso da nossa equipe. Eles fizeram um grande trabalho, respeitando as questões impostas pela pandemia e acredito, que o trabalho durante a campanha pode salvar vidas, isso não tem preço”, disse o secretário.

A campanha maio amarelo, em Cruzeiro do Sul, procurou respeitar as limitações impostas pela pandemia e focou suas atividades nas redes sociais e em visitas específicas, sempre procurando manter os cuidados necessários contra a covid-19.

Para o gerente do Detran em Cruzeiro do Sul, Glauber Mapes, o saldo foi positivo: “Nós tivemos um saldo muito positivo. Só através das redes sócias nós atingimos 425 mil visualizações, além do trabalho feito para divulgar a campanha e a educação para o trânsito”. E continuou “Essa campanha é uma união de esforços que pode salvar vidas”, concluiu Fábio.

Por que maio amarelo?

O Maio Amarelo é uma campanha de conscientização sobre segurança no trânsito, cuja primeira edição ocorreu em 2014. A campanha surgiu baseada em uma resolução das Nações Unidas, que definiu o período entre 2011 e 2020 como a “Década de Ações para a Segurança no Trânsito”.

O mês de maio foi escolhido por ter sido o mês em que a resolução da ONU foi publicada. A cor amarela foi escolhida por simbolizar atenção e advertência.

