Imagem do senador durante entrevista. Foto/Reprodução

O senador acreano foi entrevistado do jornalista Itaan Arruda na tarde desta terça (1), onde foi sabatinado e teve a oportunidade de esclarecer a polêmica destinação de recursos para o estado de Goiás. Bittar ainda falou sobre suas expectativas para a eleição do ano que vem, disse estar fechado com a reeleição de Bolsonaro, Gladson e se preparando para a campanha de senado da ex-esposa Marcia Bittar.

“Essa polêmica sobre os recursos a outros estados foi uma narrativa criada pela esquerda para e atacar. Eu sou relator do orçamento geral da união até o final do ano, então era natural ser procurado por prefeitos e governadores de todo país, que buscam viabilizar projetos e na condição que eu estou isso é natural”, justificou.

Bittar disse que os recursos para recuperação de ramais, recuperação da estada de Porto Acre, anel viário de Brasiléia e rodovias do Acre estão assegurados e que seu gabinete acompanha de perto a tramitação burocrática de tudo isso.

Sobre a eleição do ano que vem, o senador disse ter seu lado definido e que vai com tudo na reeleição de Bolsonaro e do governador Gladson Cameli – PP, mas que não tem nada contra o provável adversário Senador Sérgio Petecão – PSD.

‘Meu candidato é o Gladson, minha chapa estar pronta. Bolsonaro, Gladson e Márcia Bittar, essa será minha chapa majoritária. Lamento muito o Petecão está em outro projeto, as eleições serão polarizadas e dificilmente o PT terá candidatura no Acre. Eu fico triste em ver as pessoas que passaram 20 anos lutando contra o PT, divididas na eleição seguinte”, enfatizou.

Bittar ainda destacou sua amizade com o senador Petecão, disse que ele jamais irá atacar o colega senador nas eleições de 2022.

“Petecão é meu amigo, eu vou pedir votos para o Gladson Cameli, mas onde ver apoiadores do Petecão eu reforçarei que é uma boa pessoa. Na minha eleição de 2018, todos diziam, Petecão já está eleito, vamos cuidar do Márcio. Foi aí que eu vi o Petecão ligando para os municípios, cuidando de cada detalhe e me ajudando a ser senador, sou grato”, finalizou Bittar.