A prefeitura de Epitaciolândia através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo, deu início na manhã desta terça-feira dia 01/06, um mutirão de limpeza com remoção de lixo e entulhos na chegada da cidade.

O Prefeito Sérgio Lopes esteve cedo reunido com servidores da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo, para falar o valor do trabalho de cada um na preservação e conscientização.

“Temos que nos conscientizar, preservar o meio ambiente é preservar a vida, por isso, pedimos a todos que evitem queimadas, não joguem lixo em locais inadequados, não poluam os igarapés, nós quanto prefeitura estamos elaborando projetos para tornar nossa cidade mais bela e saudável, más a participação e parceria da população é primordial.” Completou o prefeito.

O Secretário de Meio Ambiente e Turismo de Epitaciolândia, Jonas Cavalcante, falou das ações de conscientização e sobre a reabertura do Parque Ambiental Wilson Pinheiro.

“Além das ações de limpeza e conscientização da preservação do meio ambiente, estamos cumprindo com uma promessa de campanha que seria a reabertura do Parque Wilson Pinheiro, e já a partir do dia 07 de junho, o local estará limpo e pronto para receber as pessoas para suas caminhadas em trilhas e fazer seus piqueniques com a família. “Frisou o secretário.

