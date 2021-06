Deputada Perpetua Almeida (PCdoB), com o prefeito Bené Damasceno (PP), em visita ao município – Imagem/Assessoria

A deputada federal Perpétua Almeida (PCdoB) anunciou nesta segunda-feira, 31, emendas parlamentares no valor de R$ 3,6 milhões para o município de Porto Acre. Ao todo, em dois anos de mandato, a parlamentar já destinou R$ 5 milhões para investimentos no município.

Este ano, Porto Acre receberá um ponto de internet gratuita, que será destinada a uma comunidade da cidade, além de investimentos para a recuperação de ramais, setor produtivo e Saúde.

“Sempre fazemos o possível para ajudar de acordo com a necessidade dos municípios. Não priorizo apenas um, vou monitorando as necessidades. É assim que conduzo nosso mandato, sempre fazendo um olhar sensível com todos os municípios”.

Durante encontro realizado na Câmara Municipal de Porto Acre, a deputada falou da importância de oferecer internet gratuita e de qualidade, sobretudo nesse período de pandemia e aulas remotas.

“Penso que isso vai coincidir com a volta as aulas. Em uma comunidade, por exemplo, será possível ter internet de graça, o que vai ajudar muito os estudantes. Muita gente está estudando pela internet, mas muitas pessoas não conseguem porque não possuem internet”, disse, ao acrescentar que o objetivo é aumentar os pontos de internet em todos os municípios.

