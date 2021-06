Assessoria – O deputado estadual Neném Almeida (sem partido), apresentou nesta terça-feira (1), um projeto de lei que inclui jornalistas e demais profissionais de imprensa no grupo prioritário de imunização contra a Covid-19.

Em sua justificativa, Almeida lembra que a classe jornalistica está entre as atividades essenciais durante a pandemia. Além disso, os Estados de Cuiabá e Bahia já incluíram os profissionais que atuam desde o início da pandemia na linha de frente levando notícia e informação. “Além de estarem na frente da batalha contra a desinformação, jornalistas, cinegrafistas, radialistas, fotógrafos e outros profissionais estão enfrentando condições de trabalho difíceis, ditadas pelo risco de contágio”, argumentou.

O parlamentar também apontou como embasamento um estudo da Universidade Federal do Rio de Janeiro que indica que os jornalistas estão entre as profissões mais expostas ao coronavírus, aparecendo com 52% de chance de contágio.

Dados da Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj), o Brasil é o país com maior número de profissionais de imprensa mortos pela covid no mundo. Apenas nos três primeiros meses deste ano, 86 casos fatais foram registrados. Um aumento, até agora, de 8,9% de mortes em comparação a 2020.

