Vice-prefeita de Rio Branco, Marfisa Galvão e o seu ex-esposo, senador Sérgio Petecão – Imagem: Reprodução

Em postagem curta e objetiva, a vice-Prefeita diz que foi difícil falar sobre sua separação, mas que seguirá lutando com a mesma força.

Muito difícil falar sobre nossa própria vida.

“Quero comunicar a vcs que PETECAO E EU ESTAMOS SEPARADOS.

Foram anos de casamento e tudo terminou. Cheguei a pensar que nada existiu. Mas sim, fomos felizes durante anos, uma felicidade bonita, mas que chegou ao fim. Achei que nunca mais pudesse ser feliz, mas encontrei em mim mesma a força para continuar lutando”, finalizou.

Marfisa virou assunto dos mais comentados no final de semana, ao postar primeiro um story dançando com um cartaz de campanha de Petecão, depois publicar foto de sua piscina, onde aparecia uma boia inflável em formato de pênis.

