PGE-AC lança edital para cadastro de reserva de estágio na área de direito — Foto: Reprodução/PGE-AC

A Procuradoria Geral do Estado do Acre (PGE-AC) divulgou, nesta segunda-feira (31), um edital para formação de cadastro de reserva para estagiários de nível superior na área de direito. O documento foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) e pode ser consultado a partir da página 5.

As inscrições ocorrem a partir desta segunda (31) até o dia 14 de junho no site da PGE, por meio do preenchimento do formulário de inscrição e envio de arquivo único em PDF com seguintes documentos:

Curriculum com no máximo duas páginas (sem fotografia);

Redação com o tema “Por que eu quero ser estagiário da PGE-AC?”;

Comprovante de transferência bancária ou de doação, no valor mínimo de R$ 10 à Associação; dos Procuradores do Estado do Acre (Apeac);

Documentos pessoais.

O edital prevê que o processo seletivo é destinado à formação de cadastro de reserva no quadro de estagiários, e no preenchimento das vagas que surgirem no decorrer da validade da seleção. Só pode assumir a vaga o estagiário que estiver cursando direito entre o 3º e 10º período do curso.

Ainda conforme o edital, ficam asseguradas 10% das vagas que surgirem às pessoas com deficiência. O período de validade do processo seletivo será de seis meses, a contar da data da homologação do resultado final, prorrogável uma vez por igual período, a critério da instituição. Do G1 Acre

E veja no Plantão 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: Momento do sepultamento do Dr. Andrade Santana de 32 anos, na Bahia, onde familiares e amigos se fazem presente para prestar a última homenagem ao profissional, colegas da mesma unidade de saúde onde Dr. Andrade trabalhava, estenderam uma faixa de luto pelo falecimento do médico acreano.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.