A Prefeitura de Assis Brasil, através da Secretaria Municipal de Saúde, estará lançando o Programa “Assis Brasil Mais Saúde” que oferecerá atendimentos médicos e exames laboratoriais nas áreas de: Ortopedia, Ginecologia, Ultrassonografia, Ecocardiograma, Cardiologia e Eletrocardiograma.

Tais atendimentos e exames acontecerão durante os dias 05 e 06 de Junho, na Escola Iris Célia, a partir da 7 horas da manhã, através do Programa “Assis Brasil Mais Saúde”.

Não deixe de participar e cuidar da sua saúde. É neste sábado e Domingo, a partir das 7 horas da manhã, na escola Íris Célia.

Não esqueça a sua máscara e participe!

Assis Brasil mais saúde. Realização: Prefeitura de Assis Brasil – Povo Unido, Cidade Feliz

