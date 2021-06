A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Coordenadoria de esportes está lançando o Projeto Escolinha Municipal de Futebol Infanto-Juvenil.

De acordo com o Coordenador de Esportes, Professor Marissandro, “o referido projeto tem como perspectiva, fazer com que nossas crianças e jovens possam ter uma melhor qualidade de vida e que por sua vez deixem de ser alvo fácil para cair na criminalidade,” disse.

Além do que foi citado, o projeto tem também pretensões futuras de angariar recursos com projetos estruturais no âmbito desportivo.

A escolinha de futebol está prevista para iniciar assim que o Ginásio for inaugurado e as crianças que desejarem participar devem realizar sua inscrição, preenchendo o formulário de inscrição abaixo, anexar juntamente com o comprovante de matrícula escolar, e cópia de certidão de nascimento e levar ao Ginásio no período de 01 e 30 de Junho. Lá estará a equipe da Coordenação de esportes que efetivará a inscrição.

Podem se inscrever crianças de 07 a 16 anos.

