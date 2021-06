Nesta segunda-feira, 31, o prefeito Jailson Amorim, juntamente com o Presidente da Câmara de Vereadores, Neto do Jamilsom, e o Vereador Neto da Autopeças, estiveram na Comunidade Nova Cintra, em visita à Escola Santa Clara e à Creche Professora Zetinha.

Em conversa com a gestora responsável pelas duas unidades de ensino, Jailson Amorim falou da importância de reformar as referidas escolas. “Queremos dizer que essa ação é mais um compromisso da nossa gestão: iremos reformar, a partir de junho deste ano, além dessas que aqui visitamos, todas as escolas do município, para que possamos receber nossos alunos, no retorno às aulas presenciais, com espaços aconchegantes e bonitos. O nosso compromisso com a educação é despertar nas crianças e adolescentes o desejo de aprender, a vontade de crescer e de enxergar um futuro promissor. Por isso é tão importante investirmos na qualidade do ensino e, também, na infraestrutura das escolas, com reformas e ampliações”, concluiu o Prefeito.

