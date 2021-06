A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria de Assistência Social, está realizando o recadastramento dos usuários do Cadastro Único e Bolsa Família.

Os beneficiários com cadastros desatualizados devem comparecer na Secretaria de Assistência Social para atualizarem seus dados e evitar o bloqueio dos benefícios sociais, tais como Programa Bolsa Família (PBF) e outros.

Os documentos necessários são: CPF, número do NIS e Comprovante de Residência recente.

Mais informações e atendimento, na Secretaria Municipal de Assistência Social, que fica na Rua Eneide Batista, atrás do Banco do Brasil ou entrar em contato pelo telefone (68) 99906-9873 (falar com Gilcilene)

