Transtornos de ansiedade e depressão são claramente consequências da Covid-19 em todo o mundo e a Prefeitura de Assis Brasil preocupada com a saúde mental de seus munícipes, contratou por meio da Secretaria Municipal de Saúde, a psicóloga, Izamara Andrade, para realizar atendimentos psicológicos aos pacientes pós-Covid.

A partir de amanhã, Terça-Feira (01), a profissional estará atendendo todos os dias nos períodos da manhã e tarde na Unidade Básica de Saúde, Gildo Ferreira.

Para realizar sua consulta, é necessário comparecer ao posto de saúde portando o cartão do SUS e um documento oficial com foto.

“É de fundamental importância olhar com mais carinho para a saúde mental em tempos de Coronavírus,” disse a Secretária de Saúde, Ivelina Marques.

A Psicóloga destaca que as sequelas psicológicas estão presentes desde os casos assintomáticos, leves e graves e também muito frequente na família do paciente, mesmo não tendo se infectado, por isso é importante ter o acompanhamento psicológico.

Veja o Vídeo Abaixo: Momento do sepultamento do Dr. Andrade Santana de 32 anos, na Bahia, onde familiares e amigos se fazem presente para prestar a última homenagem ao profissional, colegas da mesma unidade de saúde onde Dr. Andrade trabalhava, estenderam uma faixa de luto pelo falecimento do médico acreano.

