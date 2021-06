Wanglézio Braga – Você que mora no município de Feijó e almeja um contrato de trabalho, essa pode ser a sua oportunidade. A prefeitura abriu inscrição, gratuita, para o Processo Seletivo Simplificado N° 001/21 que visa contratar profissionais para atuação nas unidades básicas de saúde fluvial e urbana gerenciadas pela Secretaria Municipal de Saúde.

O período para inscrição começa hoje (31) e vai até às 23h59m do dia 02 de junho. Para se inscrever, o candidato deverá acessar o endereço eletrônico www.feijo.ac.gov.br, onde estarão disponíveis: o Edital, a ficha de inscrição online e os procedimentos necessários para a inscrição.

O processo Simplificado consiste em análise de currículo profissional e prova de redação, de caráter eliminatório. O período para a realização da redação, na segunda etapa do processo, será de 60 minutos. O local da prova será anunciado posteriormente. Para a maioria dos cargos é exigido ensino superior e especialização na área.

Das vagas com 40 horas semanais: Enfermeiro (2), Cirurgião Dentista (1), Auxiliar de Saúde Bucal (1), Técnico de Enfermagem (2), Técnico de Laboratório (1) e Agente Comunitário de Saúde (8). Da vaga com 30 horas semanais: Biomédico (1).

O resultado do processo simplificado deve ser homologado no final de junho. O contrato é válido por um ano, podendo ser prorrogado pelo mesmo período. Os valores dos vencimentos variam de acordo com o cargo. Segundo o edital, os rendimentos são de R$ 1.058,40 a R$ 4.618,54.

