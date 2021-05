O governador Gladson Cameli (PROGRESSISTAS) vem governando sob pressão desde o dia que assumiu em janeiro de 2019. Pressão dos aliados por cargos, pressão das dívidas, dos concursados, pressão dos deputados estaduais, dos servidores públicos, pressão da bancada federal, das demandas do próprio governo, da guerra com o vice e por último da pandemia da Covid-19 (a mais grave).

Com a redução dos casos de coronavírus, novas pressões vão surgindo. A mobilização dos servidores da educação e, agora, da saúde que anunciam uma greve para os próximos dias. Gladson tem suportado tudo com firmeza e ultrapassado os obstáculos.

Porém, as exigências dos partidos por vagas na chapa majoritária para vice e Senado complicam ainda mais o jogo. Principalmente porque todos só exigem. Ninguém se dispõe a ajudar, a ceder. Nenhum dos aliados se coloca no lugar dele, de governador.

Para a maioria, se as finanças do estado, se a saúde, educação, infra ou qualquer outro setor vão bem ou não, não interessa. Ninguém quer ficar fora do poder depois das eleições de 2022. Senador, deputado federal ou estadual sem mandato, nem pensar.

