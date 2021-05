Cumprindo agenda de trabalho na capital federal, o prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, anunciou na manhã desta segunda feira, 31, a primeira boa notícia: a cidade foi contemplada com 100% da aplicação das emendas parlamentares para o incremento temporário à atenção básica de saúde, área de responsabilidade do município.

Isso significa que Assis Brasil alcançou o teto de investimentos para o setor, feito que poucos municípios do Estado conseguiram. Assis Brasil não alcançaria esse resultado não fosse a boa articulação e o bom trâmite do prefeito junto aos deputados federais e senadores do Acre.

Jerry esteve no escritório da Associação dos Municípios do Acre (AMAC) em Brasília para ratificar os repasses e tratar dos projetos que serão elaborados para a liberação dos recursos.

Localizado na tríplice fronteira do Brasil com o Peru e a Bolívia, Assis Brasil, segundo o IBGE, é uma das cidades do Acre onde a maior parte da população vive na zona rural.

Por causa desse percentual, o prefeito tem com uma de suas prioridades ampliar e melhorar o atendimento na rede municipal de saúde para quem mora fora da área urbana. Acre News

