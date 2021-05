A Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados aprovou durante a sua última reunião ordinária, o requerimento de autoria do deputado federal Jesus Sérgio (PDT), que requer a realização de audiência pública com a presença da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) e do Ministério de Minas e Energia, para tratar sobre o acionamento das usinas termoelétricas e cobrança da tarifa vermelha, patamar 2, agora no mês de junho.

O governo afirmou que sem chuvas nas principais regiões do país, o cenário de reservatórios abaixo dos níveis esperados para o período causa prejuízos à produção de energia pelas hidrelétricas e acionou o funcionamento da produção de energia pelas termoelétricas, que tem um custo maior na produção de energia.

No entanto, esta notícia da bandeira tarifária vermelha patamar 2 preocupa as famílias brasileiras em meio ao pior momento da crise econômica, com desemprego e perda de renda familiar, em grande parte causada pela pandemia do coronavírus. Por isso, o deputado Jesus Sérgio quer debater este assunto que atinge diretamente a renda das famílias acreanas.

“A audiência pública tem o objetivo de debater com o Ministério de Minas e Energia e com a Aneel a necessidade de acionamento das termoelétricas neste momento em que a produção industrial e de serviços ainda é baixa por conta da pandemia e isso faz com que não tenha tanta demanda no consumo de energia elétrica. E, também é imprescindível que o MME informe sobre os investimentos que estão sendo feitos pelo governo federal para a produção de energia eólica, fotovoltaica e outras energias limpas que podem substituir as termoelétricas nos próximos anos. Além disso, é preciso ainda que a Aneel informe as regiões impactadas pela autorização de cobrança da bandeira vermelha”, ressaltou Jesus Sérgio.

