O casal Dêda e Maria Antônia receberam nesta segunda-feira (31) em sua residência a visita do ex-secretário de Obras Clécio Gadelha, Professor Cleilton Amaral, Fábio do Salgado, André Gadelha e o eletricista Branco que vieram do Município de Brasileia para Rio Branco.

Na oportunidade conversaram sobre a movimentação no cenário políticos do estado do Acre e como será a desenvoltura dos que já declararam suas possíveis pré-candidaturas, haja vista que muitos nomes estão no jogo. Além disso os presentes trocaram ideia sobre o quadro político no estado e o desenvolvimento do poderes tanto nas esferas municipais como estadual.

Após uma boa conversa, a deputada Maria Antônia e seu esposo Dêda agradeceram pela visita e afirmaram que seria uma honra recebe-los novamente. “Nós com certeza ficamos muitos felizes em receber nossos amigos e companheiros em nossa residência, gostaríamos que todos que todos se sintam convidados a retornar, pois para nós é um prazer tê-los aqui”, concluiu a parlamentar.

